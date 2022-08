Juve, che bordata: “Meglio Dybala”

Il calciomercato della Juventus è ancora in divenire: mancano gli ultimi colpi ma arriva il nuovo attacco

È un momento tutt’altro che semplice quello vissuto dalla Juventus di Massimiliano Allegri. Nonostante i tre punti nella prima giornata, contro la Sampdoria a Marassi i bianconeri hanno fatto importanti passi indietro chiudendo con uno scialbo 0-0 la trasferta.

E sul banco degli imputati è finito, ancora una volta, il tecnico Massimiliano Allegri. Adesso, a tenere banco in casa Juventus, oltre all’imminente match contro la Roma continua ad essere il calciomercato estivo.

Rebus in attacco: Juve asfaltata

Prosegue la caccia ad un nuovo colpo in attacco che possa rimpiazzare e all’occorrenza affiancare Vlahovic nel corso della stagione. Dei diversi nomi che sono circolati ormai da diverse settimane, due in particolare hanno fatto breccia nei pensieri del ds Cherubini: Arek Milik e Memphis Depay. A riguardo, Graziano Carugo Campi su Twitter ha voluto dire la sua non disdegnando una pesante frecciata alle scelte di mercato compiute in estate dalla dirigenza juventina. “Tra Milik e Depay, tenere Dybala era più semplice”.

Un tweet che rimarca come, la scelta di dire addio alla ‘Joya’, prossimo avversario della ‘Vecchia Signora’ in campionato, sia stata dunque sbagliata. Intanto la dirigenza, dopo aver sondato il terreno a lungo sia per l’ex Napoli che per l’olandese, è pronta a fare la sua scelta.

Accontentando Allegri anche in attacco, reparto che nei primi 180’ di campionato ha mostrato non pochi limiti, facendo enorme fatica ad andare a rete.