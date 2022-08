Messaggio criptico: giallo Juve-Cuadrado

Il momento in casa Juventus non è affatto semplice, dopo il pari di Marassi: arriva il messaggio enigmatico di Cuadrado

Lo 0-0 in casa della Sampdoria sembra aver lasciato strascichi importanti in casa Juventus. Quando mancano solo tre giorni al ritorno in campo per il big match contro la Roma dell’ex Dybala, la ‘Vecchia Signora’ deve fare anche i conti con alcune questioni spinose.

In primis sicuramente quella legata a Massimiliano Allegri, contestatissimo da ogni direzione dopo aver mostrato un gioco decisamente deludente nei primi 180′ di Serie A. Attenzione, però. Perchè potrebbe prospettarsi all’orizzonte un nuovo giallo riguardante Juan Cuadrado.

Enigma Cuadrado: “Grazie a Dio”

Il colombiano, in campo contro la Sampdoria fino a 12′ dalla fine (poi sostituito da Kean) ha rilasciato sul proprio profilo Twitter un messaggio assai criptico. L’esterno, i cui discorsi legati al rinnovo sembrano essersi ormai interrotti, ha scritto: “Da Necoclì, Colombia. Grazie a Dio”. Quasi uno sfogo quello di Cuadrado, evidentemente insoddisfatto del recente periodo passato in quel di Torino.

Il campo sta frenando gli entusiasmi della squadra di Allegri che, nel frattempo, aspetta altri rinforzi dal calciomercato quando mancano solo otto giorni alla chiusura ufficiale della sessione estiva.

Situazione dunque in divenire, con possibili chiarimenti a riguardo che potrebbero arrivare nelle prossime ore.