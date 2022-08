Un ex Serie A per il Milan: Pioli corre ai ripari

Dopo il pareggio contro l’Atalanta, il Milan di Stefano Pioli potrebbe andare a caccia di un’ala destra: le ultimissime notizie di calciomercato sui rossoneri

Seconda giornata del campionato italiano di Serie A che va in archivio per il Milan di Stefano Pioli.

I rossoneri, dopo aver trionfato in casa contro l’Udinese di Andrea Sottil, non sono riusciti ad andare oltre il pareggio al Gewiss Stadium, ospiti dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Una partita bloccata e complicata per il Diavolo che non ha sfruttato la gran parte delle occasioni avute, basti pensare alla chance avuta nel primo tempo da Junior Messias. L’ex giocatore del Crotone, riscattato dal Milan, non sembra continuare a dare le giuste garanzie per quello che sarà il cammino dei rossoneri in questa stagione. In quest’ottica, il club meneghino potrebbe tornare in sede di calciomercato, in questi ultimi giorni di trasferimenti, per un’ala destra che possa davvero dare il cambio di passo al Milan.

Negli ultimi mesi si è parlato molto del nome di Domenico Berardi. L’attaccante del Sassuolo, autore di una rete strepitosa contro il Lecce di Baroni, ha una valutazione però troppo alta per le casse del Diavolo che potrebbe tentare di andare su nomi decisamente meno esosi dal punto di vista economico. Occhio al profilo di Cengiz Under, esterno destro turco del Marsiglia che ha calcato i campi di Serie A con la maglia della Roma.

Calciomercato Milan, ipotesi Under: i dettagli

Cengiz Under, valutato circa 20 milioni di euro dal Marsiglia, potrebbe essere il nome giusto per il club rossonero che, però, non arriverebbe mai ad una cifra di questo genere, soprattutto per un giocatore non proprio giovanissimo. Inoltre, la società francese non sembra essere intenzionata, nonostante il turco sia sulla lista dei trasferimenti, a fare sconti alle possibili pretendenti, considerando anche la percentuale, del 20%, che la Roma ha sulla rivendita di Under da parte del Marsiglia.