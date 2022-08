Scambio pazzesco con il Milan: affare da 50 milioni in Premier

Il Milan continua a lavorare in ottica futura per cercare di allestire una rosa sempre più competitiva: scambio da urlo

La dirigenza rossonera è sempre molto attiva sul fronte calciomercato per arrivare ai migliori giocatori in circolazione. Così il Milan potrebbe dire addio anche al centrocampista con uno scambio davvero importante con uno dei migliori club della Premier League.

Il centrocampista del Milan, Ismael Bennacer, è tornato protagonista con la maglia rossonera diventando al centro del progetto tecnico di Stefano Pioli. Il Manchester City l’ha sempre monitorato e accetterebbe anche la valutazione di 50 milioni da parte della dirigenza rossonera, ma potrebbe inserire anche il centrale Laporte che potrebbe dire addio alla Premier League.

Il rinnovo dell’ex Empoli non è ancora cosa certa: sulle sue tracce ci sarebbe anche il Liverpool, ma il City potrebbe anticipare le altre concorrenti inserendo Laporte nello scambio da urlo con il Milan.

Calciomercato, Bennacer futuro in bilico al Milan

Il centrocampista algerino del Milan ha il contratto in scadenza nel giugno 2024: il suo rinnovo non è un argomento primario per la dirigenza rossonera e in questo modo potrebbe arrivare il suo addio. Bennacer, però, sarebbe al centro del progetto dell’allenatore emiliano, che ha puntato tutto su di lui dopo l’addio di Kessie. Lo stesso giocatore rossonero sarebbe felice ora al Milan per dimostrare tutte le sue qualità dopo un’annata non troppo esaltante anche a causa di diversi infortuni. Il Manchester City ci proverà fino alla fine cercando di convincere la dirigenza milanese inserendo un centrale difensivo davvero top.