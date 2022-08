La Roma cerca il vice-Wijnaldum: sfida alla Juventus

La frattura alla tibia di Wijnaldum ha scombussolato i piani di Mourinho e della Roma, che ora può pensare di tornare sul mercato a centrocampo

Un fulmine a ciel sereno. Così si può descrivere la notizia dell’incredibile infortunio in allenamento occorso a ‘Gini’ Wijnaldum, nuovo pupillo della tifoseria della Roma. Il centrocampista ex PSG, che era già entrato nel cuore dei tifosi sarà costretto ad un lungo stop e ora la società potrebbe anche pensare di guardarsi intorno per trovare un sostituto.

L’idea è chiaramente quella di trovare un’occasione. Un nome potrebbe arrivare dal Manchester United: Ten Hag punta sempre ad arrivare a Frenkie de Jong per il suo centrocampo e il suo acquisto comporterebbe una conseguente uscita nel reparto. Tra i nomi papabili c’è quello di Scott McTominay, poderoso mediano scozzese già in uscita dai Red Devils.

Il giocatore ha grande mercato in Premier League, ma non è da escludere che qualche italiana possa pensarci, specie per la sua fisicità. Anche la Juventus non starebbe disdegnando il nome, viste anche le difficoltà ad arrivare a Paredes, anche a causa delle mancate uscite di Arthur e Rabiot.

Roma e Juventus pensano a McTominay: più probabile l’opzione Premier League

McTominay, in ogni caso, pare essere un’operazione con numerose incognite. Innanzitutto il classe ’96 ha ancora tre anni di contratto, pertanto per prelevarlo servirà un esborso economico che potrebbe essere non indifferente per un club di Serie A. In secondo luogo il calciatore stesso pare propenso a rimanere in Inghilterra e soprattutto in Premier League, campionato che ha già dimostrato di poter reggere.

Per la Roma l’idea sarebbe di un prestito, magari anche breve, ma i dettagli dell’affare sembrano particolarmente intricati e la sensazione è che Mourinho opterà per aspettare pazientemente il ritorno di Wijnaldum. Per quanto riguarda la Juventus, invece, il profilo non è quello ideale. Allegri è alla ricerca più di qualità che di fisicità e McTominay non sembra incontrare i gusti della dirigenza bianconera in tal senso.