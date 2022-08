Milan e Juve beffate: il big resta in Inghilterra

Il big resta in Inghilterra e per Juventus e Milan sfuma una ghiotta occasione di mercato

Milan e Juventus sono ancora a caccia di rinforzi in questa sessione estiva di calciomercato e da qui alla chiusura del mercato potrebbero ancora avere in serbo dei colpi.

La Juventus sta lavorando per l’arrivo di Memphis Depay ma anche per Leandro Paredes, dopo l’infortunio di Pogba. Il Milan, invece, sta ancora cercando un difensore e un centrocampista che prenda il posto di Kessié. Entrambe le squadre, però, valutano le opportunità di mercato e hanno da tempo messo gli occhi su Christian Pulisic, attaccante esterno del Chelsea, classe ’98.

Milan e Juve: addio Pulisic, resta al Chelsea

Pulisic ha perso terreno col passare dei mesi e adesso con l’arrivo di Sterling il suo spazio si è notevolmente ridotto. L’ala destra statunitense ha ancora due anni di contratto col club londinese ma negli ultimi mesi sono state tante le voci di mercato che lo hanno riguardato, e anche Milan e Juventus hanno sondato il terreno.

Come riportato da ‘Sky Sport DE’, non è arrivata nessuna offerta concreta sul tavolo dei Blues per Pulisic. Di conseguenza l’americano ex Borussia Dortmund potrebbe rimanere al Chelsea anche in questa stagione. Neppure Milan e Juve hanno affondato il colpo e adesso potrebbe essere troppo tardi.