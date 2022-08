Juventus, la decisione di Allegri fa discutere: tifosi scatenati

La decisione di Allegri annunciata in conferenza stampa ha scatenato i tifosi della Juventus che si sono fatti sentire sui social

La Juventus dopo aver conquistato i primi tre punti della stagione contro il Sassuolo domani affronterà la Sampdoria. Oggi il tecnico bianconero Massimiliano Allegri come sempre ha sostenuto la conferenza stampa prepartita, dove ha annunciato la titolarità di alcuni giocatori.

Tra questi c’è anche Adrien Rabiot, il cui passaggio al Manchester United si complicato molto. La scelta di schierare titolare il francese però sembrerebbe non essere stata condivisa dai tifosi della Juventus, che sui social si sono scatenati.

Sampdoria-Juventus, Rabiot titolare: i social insorgono

Durante la conferenza stampa odierna, prima della partita di domani contro la Sampdoria, Massimiliano Allegri ha annunciato la titolarità di Adrien Rabiot. Il francese durante l’estate è stato al centro del mercato in uscita bianconero, anche se alla fine l’affare con il Manchester United si è complicato più del previsto.

#Rabiot, messo in lista di trasferimento e bullizzato sui social domani sarà titolare nella #Juventus. Che intesa avrà con i compagni,e con che spirito giocherà? Mah…#Rabiot ha vinto 24 titoli tra i quali ##NationsLeague #Scudetto #CoppaItalia e #SupercoppaItalia pic.twitter.com/jZUqY3GP0N — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) August 21, 2022

Sui social in molti hanno dimostrato di essere in disaccordo con Allegri, visto che la fiducia nel francese è ormai minima. Domani sera sicuramente sarà il campo a dare il giudizio finale su questa scelta, ma di certo il popolo bianconero non è d’accordo.

Salta la tournée in America per “motivi personali” Salta gran parte della preparazione, si allena con l’Under 23 Praticamente venduto allo United, rifiuta con richieste alte Titolare con la Sampdoria Signore e signori, Adrien #Rabiot — Enrico Turcato (@EnricoTurcato) August 21, 2022