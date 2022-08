Rifiuta l’offerta, è tutto pronto: firma con l’Inter

Francesco Acerbi è sempre più vicino all’Inter: il difensore rifiuta la proposta dell’Olympique Marsiglia

A vuoto il tentativo dell’Olympique Marsiglia per Francesco Acerbi: il difensore vuole firmare il contratto che lo legherà all’Inter.

Francesco Acerbi è sempre più vicino a vestire la maglia dell’Inter. Il difensore classe ’88 era finito nel mirino di diversi club tra Italia ed Europa, ma punta a vestire la maglia nerazzurra in queste ultime settimane di calciomercato.

Da tempo, ormai, è stato raggiunto l’accordo con l’Inter. Nelle scorse ore si era registrato l’interessamento da parte dei francesi dell’Olympique Marsiglia, ma il difensore ha rifiutato la proposta del club transalpino.

Calciomercato Inter, in settimana la firma di Acerbi

Da tempo è stato raggiunto l’accordo tra Inter e Lazio per il passaggio di Francesco Acerbi in nerazzurro. Un trasferimento che dovrebbe avvenire in prestito con diritto di riscatto in favore dei nerazzurri. Prima della firma del contratto, bisognerà però risolvere la questione relativa al pagamento degli stipendi di luglio ed agosto.