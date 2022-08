Rinnovo e svolta nelle prossime settimane: Juventus depennata

Jorginho può tornare sul mercato: prima, però, il centrocampista italo-brasiliano rinnoverà il suo contratto con il Chelsea

Incognita futuro per Jorginho: il centrocampista del Chelsea è ad un passo dal rinnovo con i Blues, ma in autunno entrerà nel vivo il discorso relativo al futuro dell’ex Napoli e Verona.

È iniziata col piede giusto la stagione di Jorginho al Chelsea. Il centrocampista italo-brasiliano è stato subito decisivo nella prima gara di campionato con l’Everton, trasformando un rigore da tre punti.

Nei mesi scorsi, si era parlato molto di una possibile cessione di Jorginho che ora, però, sarebbe ad un passo dal rinnovo di contratto con il club londinese. Il classe ’91, dunque, dovrebbe prolungare l’attuale accordo in scadenza nel 2023.

Chelsea, Jorginho rinnova prima della cessione

Quello del rinnovo di contratto dovrebbe essere un passaggio propedeutico alla cessione di Jorginho. Un modo per evitare l’addio a parametro zero e permettere al Chelsea di dettare i termini di una eventuale cessione. Dopo la fine del calciomercato estivo, dunque, si darà il via alle possibili trattative. Non con la Juventus, che da tempo ha depennato il nome del classe ’91 dall’elenco dei possibili obiettivi per il centrocampo.