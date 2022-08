Addio immediato e penale: Xavi in ansia

Il tecnico del Barcellona vive dei giorni di passione in attesa di conoscere il futuro del suo giocatore: lo scenario è da brividi

La campagna acquisti del Barcellona, chiamato a rispondere agli eterni rivali del Real Madrid dopo il dominio totale delle Merengues nell’ultima stagione, è stato di gran lusso. Arrivati alla corte di Xavi Christensen, Kessié, Raphinha, Lewandowski e Jules Koundé, i blaugrana si presentano ai nastri di partenza con tutte le credenzialeìi in regola per tornare campioni di Spagna.

La situazione debitoria del club però, già evidenziata dal presidente Laporta al momento del suo re-insediamento datato marzo 2021, preoccupa tifosi e staff tecnico. Già perchè, come in occasione del possibile mancato tesseramento di Christensen e dell’ivoriano ex Milan – che avrebbero potuto liberarsi gratis se non inclusi in lista entro il 31 agosto – allo stesso modo Jules Koundè, il grande colpo arrivato dal Siviglia, potrebbe esercitare una clausola che fa tremare tutto l’ambiente catalano.

Koundè può liberarsi gratis: Xavi preoccupato

Secondo quanto riferito dall’emittente Cadena Ser, c’è un pericolo che incombe sull’accordo tra il giocatore e il Barça. Infatti se il francese non verrà tesserato entro il 31 agosto, potrebbe lasciare il club catalano liberamente. Un’opzione che i dirigenti del Barcellona non prendono nemmeno in considerazione, sicuri che tutto si risolverà a tempo debito.

Se però dovesse realizzarsi questo scenario, che resta improbabile, i blaugrana dovrebbero pagare al Siviglia 2,5 milioni di euro. Una cifra che corrisponderebbe a delle variabili presenti nell’accordo. Attraverso le imminenti cessioni di Aubameyang e di Memphis Depay però, i blaugrana dovrebbero riuscire a reperire i fondi necessari per depositare il contratto del centrale difensivo in tempo. Scongiurando così un suo prematuro addio.