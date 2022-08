Rabiot non andrà via, sacrificato un altro big: assalto a Paredes

Il trasferimento di Adrien Rabiot al Manchester United è saltato definitivamente: la nuova strategia della Juventus per arrivare a Paredes

Novità importanti per quanto riguarda il nuovo colpo della Juventus a centrocampo. L’obiettivo della dirigenza bianconera sarebbe stato quello di cedere Adrien Rabiot per poi fiondarsi sull’argentino del PSG, Leandro Paredes. Le dinamiche sono cambiate con il mancato trasferimento del giocatore francese, che resterà così sotto la corte di Allegri.

La Juventus starebbe pensando così a sacrificare, invece, un altro big a centrocampo, che è stato titolarissimo nel pre-campionato con Massimiliano Allegri. Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, lo svizzero Denis Zakaria, continua a piacere alla Roma e ha tanto mercato anche in Bundesliga con il Borussia Dortmund che potrebbe così farci un pensierino.

L’obiettivo primario della dirigenza bianconera resta così Leandro Paredes, che ormai vanta un’esperienza internazionale e non rientrerebbe più nei piani del PSG. Il suo addio sarebbe soltanto questione di ore con un colpo di scena inaspettato in casa bianconera. Zakaria ha 25 anni e percepisce uno stipendio alla portata di tutti: un’opzione importante con la cessione last minute del centrocampista bianconero.

Calciomercato, Paredes resta la prima scelta a centrocampo

La Juventus vorrebbe così incrementare il tasso tecnico della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, che dovrà fare a meno di Pogba e di Di Maria in queste prime settimane già fondamentali per il prosieguo della stagione. Il no di Rabiot ha complicato i piani del club bianconero, che dovrà trovare in tempi brevi una soluzione adeguata che possa accontentare tutti. Zakaria potrebbe dire subito addio dopo il suo arrivo a Torino a partire da gennaio: un colpo a sorpresa per arrivare a Paredes del Psg.