Simeone lo boccia e Guardiola mette la freccia: Juve superata

Definitivamente bocciato dal ‘Cholo’ Simeone, il giocatore finisce nel mirino della Juventus ma non solo: Guardiola supera tutti

I primi verdetti in questo inizio di calciomercato iniziano ad arrivare. Infatti gli allenatori valutano i giocatori a loro disposizione, ma per alcuni di loro potrebbe arrivare la bocciatura finale, con conseguente addio in queste ultime settimane di calciomercato estivo rimaste.

In casa Atletico Madrid infatti el ‘Cholo’ Diego Simeone avrebbe deciso di non puntare più su uno dei giocatori in rosa. Sulle sue tracce c’è già la Juventus, ma a rovinare i piani dei bianconeri sembrerebbe essere il Manchester City di Guardiola. Sorpasso per l’obiettivo.

Calciomercato Juventus, Simeone scarica Renan Lodi: Guardiola in pole position

La fascia sinistra della Juventus è forse quella che continua a necessitare maggiormente di nuovi innesti. Nonostante l’arrivo di Filip Kostic, giocatore però più offensivo, i bianconeri avrebbero bisogno di un esterno più difensivo per sostituire Alex Sandro.

Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, Diego Simeone avrebbe deciso di mettere nella lista dei possibili partenti Renan Lodi, che continua a non convincere a pieno. La Juventus così ha messo da tempo nel mirino il terzino brasiliano, ma non sarebbe l’unica. Infatti sulle sue tracce ci sarebbe anche il Manchester City di Guardiola. Il club inglese attualmente sembrerebbe in pole position per il terzino brasiliano, così il club bianconero potrebbe dirgli addio.