Leao in extremis: doppia offertona al Milan

Leao e Milan bloccati sul fronte rinnovo e così il top club può tentare l’assalto last-minute per il cartellino dell’attaccante portoghese. I dettagli

Rafael Leao resta al Milan. O forse no. Diciamo che i tifosi rossoneri, ma anche Stefano Pioli non possono dormire sonni tranquilli perché per l’attaccante portoghese può muoversi a breve un top club inglese.

Leao e il Milan sono fermi per quanto riguarda il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2024. Il classe ’99, tra i protagonisti assoluti nella cavalcata Scudetto, vuole un aumento a dir poco sostanzioso – dagli attuali 1,5 milioni a, più o meno, 6-7 milioni – per legare a doppio filo il suo futuro con quello del ‘Diavolo’.

Il club prossimo a passare definitivamente a Red Bird vorrebbe chiudere a una cifra inferiore aggiungendo una buona fetta di bonus. Oggi c’è distanza, una distanza che lascia speranze agli ammiratori dell’ex Lille. In particolare al Chelsea, che potrebbe partire all’assalto con una doppia offertona.

Calciomercato Milan, assalto Chelsea a Leao: Ziyech o Pulisic nell’operazione

I ‘Blues’ potrebbero offrire 70 milioni di euro cash più il cartellino di Hakim Ziyech, ‘pallino’ di Massara e calciatore trattato a lungo (anche questa estate) dal Milan. In alternativa meno cash, per la precisione 50 milioni, più una contropartita diversa. Il nome può essere quello di Pulisic, statunitense nel mirino già della Juventus. Per entrambi ci sarebbe il problema ingaggio, specie per Pulisic legato ai londinesi fino al 2024 a fronte di uno stipendio di circa 9 milioni di euro netti. In ogni caso il Milan difficilmente si priverebbe di Leao a pochi giorni dalla fine del calciomercato, a meno di una offerta davvero faraonica. Non troppo lontana dalla clausola, fissata a 150 milioni di euro