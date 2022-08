Trenta milioni dallo United: via libera per Juve e Milan

Il Manchester United è pronto a investire 30 milioni per un nuovo attaccante: Juventus e Milan hanno via libera

Il futuro della Juventus e del Milan potrebbe intrecciarsi con quello del Manchester United. Il club inglese non ha cominciato bene la stagione, subendo due sconfitte su due partite, tra cui l’ultima pesante per 4-0 contro il Brentford. Così i ‘Red Devils’ stanno cercando in questi ultimi giorni di mercato di mettere a segno nuovi colpi importanti.

Secondo quanto riportato da ‘Metro’, i ‘Red Devils’ avrebbero messo nel mirino Yannick Carrasco dell’Atletico Madrid. 30 milioni l’offerta per il giocatore di Simeone che potrebbe dare il via libera anche a Juventus e Milan per un altro obiettivo.

Lo United vira su Carrasco: Juventus e Milan hanno il via libera per Pulisic

Il calciomercato estivo è entrato nelle ultime settimane, ma per Juventus e Milan potrebbe arrivare la svolta dall’Inghilterra. Infatti il Manchester United virando su Carrasco per il proprio attacco, avrebbe lasciato da parte Pulisic come obiettivo.

Dunque per l’attaccante del Chelsea sia Juventus che Milan avrebbero una concorrente in meno e anche di una certa importanza. Dunque adesso le due italiane potrebbero sfidarsi per l’americano che con la maglia dei ‘Blues’ non è riuscito a incidere più di tanto.