United indigesto: nuovo no alla Juventus

La Juventus continua a lavorare tra acquisti e cessioni eccellenti: il trasferimento al Manchester di Rabiot è saltato, ecco un nuovo rifiuto

Il club bianconero continua a lavorare in vista della prossima stagione per allestire una rosa competitva a Massimiliano Allegri. Al debutto c’è stata la netta vittoria della Juventus in casa contro il Sassuolo, ma mancano uomini chiave per la sua strategia di gioco.

Negli ultimi giorni il centrocampista francese, Adrien Rabiot, è stato accostato in maniera insistenza al Manchester United, ma la trattativa è ormai saltata viste le eccessive richieste anche da parte dalla madre-agente del giocatore Veronique, sempre protagonista nelle vicende del figlio.

L’affare ormai non è andato a buon fine e così la Juventus avrebbe proposto un nuovo piano. Come svelato dal tabloid The Telegraph i bianconeri sarebbero arrivati anche ad offrire ai Red Devils, Weston McKennie, che è stato schierato da titolare da Allegri contro il Sassuolo. Subito un secco no dal club inglese, che si è proiettato su altri profili da urlo per rinforzare la zona mediana di ten Hag.

Calciomercato Juventus, McKennie rifiutato dallo United

Per Rabiot era arrivato già l’accordo tra Juventus e Manchester United sulla base di 20 milioni, ma le richieste esose per lo stipendio hanno fatto saltato il trasferimento del francese in Premier League. McKennie non avrebbe, inoltre, fatto breccia nel cuore della dirigenza inglese: in questo modo è arrivato un secco no da parte del Manchester United, che sarebbe finito così su Casemiro del Real Madrid.