Subito o a zero: la Juve chiude e anticipa il Milan

Possibile blitz targato Juventus per l’obiettivo del Milan. I bianconeri possono mettere definitivamente ko Maldini e Massara

La Juventus sarà la protagonista, probabilmente assoluta di questi ultimi giorni di calciomercato. Ad Allegri mancano/servono un attaccante, un centrocampista e forse un altro difensore. Sicuramente un difensore dovesse uscire Rugani, corteggiato da un paio di club di Serie A – in primis dalla Sampdoria, prossima avversaria in campionato – e da qualche società straniera.

Eventualmente, chi al posto di Rugani? Un centrale di piede mancino, meglio ancora se utilizzabile anche in una linea a tre. Due indizi, in tal caso, fanno una prova, o meglio conducono dritti a Ndicka dell’Eintracht, col quale i bianconeri sono freschi di chiusura dell’operazione Kostic: 15 milioni in tutto, 12 di parte fissa, con il serbo che ha già debuttato alla prima giornata contro il Sassuolo.

Ndicka è un ‘colosso’ di un metro e novantadue centimetri, un calciatore di grande forza fisica ma anche di buona qualità che con Bremer formerebbe un coppia di tutto rispetto. Nonostante la giovane età, il classe ’99 ha già un’ottima esperienza in campo internazionale. L’anno scorso è stato tra i protagonisti della vittoria dell’Europa League da parte del club di Francoforte. Come noto, sulle sue tracce c’è il Milan anche se fin qui i rossoneri non avrebbero ancora presentato alcuna proposta ufficiale.

Calciomercato Juventus, Ndicka ora oppure gratis nel 2023: anticipo sul Milan

La Juve potrebbe effettuare un blitz per anticipare i rossoneri, previa però cessione di Rugani, con una offerta da 15 milioni. Cherubini e soci potrebbero però anche mettersi a lavoro per il 2023, vale a dire bloccare il calciatore per poi ingaggiarlo a parametro zero all’inizio del nuovo anno. A Ndicka può venir offerto un quinquennale da 2,5-2,8 milioni netti a stagione più bonus.