Colpo a zero per Inzaghi, il pupillo a un passo

L’Inter continua a lavorare in vista della prossima stagione: pronto il colpo a parametro zero, Inzaghi può gioire

Giorni intensi di calciomercato con Simone Inzaghi che si è detto entusiasta della rosa a disposizione, ma serve l’ultimo innesto nel reparto arretrato.

Come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” all’Inter potrebbe arrivare a zero il pupillo di Simone Inzaghi. Francesco Acerbi ormai non rientra più nei piani di Maurizio Sarri alla Lazio: il club non vorrebbe cederlo a zero chiedendo circa cinque milioni di euro o un prestito con obbligo di riscatto con la cifra fissata sempre sugli stessi soldi.

La società nerazzurra ha difficoltà ad arrivare al centrale svizzero del Borussia Dortmund, Manuel Akanji, e così Inzaghi darebbe il suo ok per l’arrivo del suo pupillo visto che i due si conoscono molto bene dai tempi della Lazio. Proprio sotto la gestione di Simone Inzaghi, Acerbi è cresciuto in maniera esponenziale conquistando anche la convocazione con la Nazionale italiana.

Calciomercato Inter, Acerbi per la difesa di Inzaghi

Da monitorare sempre la situazione di Milan Skriniar, sempre nell’orbita del PSG, ma l’Inter non lo vorrebbe cedere negli ultimi giorni di agosto. Simone Inzaghi si aspetta soltanto un altro innesto per rinforzare il reparto difensivo: un giocatore esperto al posto di Ranocchia. In questo modo la compagine nerazzurra è molto competitiva per cercare di raggiungere gli obiettivi prefissati in vista della prossima stagione.