“Si sente arrivato”: il campione del mondo distrugge Pogba

Il giocatore transalpino, fermo ai box per infortunio, ha ricevuto delle pesanti critiche da un campione del mondo

I dubbi di chi aveva commentato con scetticismo il ritorno di Paul Pogba alla Juve – per via delle ultime non esaltanti stagioni del giocatore e non solo – sono state certamente alimentate dall’infortunio subito dal francese dopo appena un’amichevole disputata in maglia bianconera. Lo stop dell’ex Manchester United ha anche comportato un ritorno sul mercato di Cherubini e soci, che stanno facendo di tutto per prendere un altro centrocampista.

Nel frattempo gli addetti ai lavori intervistati sulla bontà dell’operazione Pogba 2.0 non mancano di far sentire la loro voce. Alle volte scomoda. “Come giocatore mi entusiasmava. Ma negli ultimi anni a Manchester era irriconoscibile“, ha incalzato Fabio Cannavaro, il campione del mondo a Germania 2006 intervistato da La Gazzetta dello Sport. Il giudizio dell’ex giocatore della stessa Juve però non si è limitato a quanto si è visto in campo nelle precedenti stagioni. Il ‘grido d’allarme’ è stato lanciato anche sul futuro.

Cannavaro drastico su Pogba. Poi elogia il Napoli

“Il suo curare in eccesso capigliatura e immagine mi fa venire il sospetto che si senta arrivato. E se ragioni così non puoi competere al top. Ma sono convinto che abbia voglia di rivincita”, ha proseguito Cannavaro nella sua opinione sul giocatore. Allargando il discorso alla Juve intera, l’ex difensore pensa che “la squadra si sia rinforzata puntando anche sull’usato sicuro: Di Maria per esempio è molto forte, mi dispiace solo che in Italia ormai questi giocatori arrivino solo a fine carriera“.

Per quello che riguarda il discorso Scudetto e le rinnovate possibilità del ‘suo’ Napoli dopo gli ultimi acquisti di mercato, Cannavaro è stato altrettanto chiaro: “Il club si sta muovendo benissimo, bisogna far quadrare i conti e non è semplice. Vedo troppa amarezza e critiche eccessive in città, la squadra di Spalletti offrirà un buono spettacolo. Prendendo Ndombele e Raspadori, sulla carta, ha colmato il gap con Milan e Inter. E se arrivasse anche un portiere di esperienza internazionale come Keylor Navas…Raspadori, per esempio, magari non entusiasma come un Dybala, ma in prospettiva può diventare anche più forte“, ha concluso.