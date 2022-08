Juventus e Milan ora lo sanno: scelta fatta, via a titolo definitivo

Uno degli obiettivi di mercato di Juve e Milan non lascerà Stamford Bridge in prestito: le condizioni dell’affare gelano i due club

Dopo aver chiuso con l’Inter l’affare Lukaku – e successivamente quello che ha visto l’approdo di Cesare Casadei a Londra – il Chelsea ha intavolato delle trattative di mercato anche con Juve e Milan, le due grandi rivali dei nerazzurri.

Non è infatti un mstero che i rossoneri abbiano seguito per tanto tempo Hakim Ziyech, e che i bianconeri si siano messi a spingere per Emerson Palmieri. Nonchè, sebbene in miusra minore, anche per Timo Werner, poi tornato al Lipsia. Entrambi i club italiani però, condividevano un comune obiettivo nel Chelsea: quel Christian Pulisic sul quale ora si registrano delle importanti novità.

Juve e Milan gelate: Pulisic può partire solo a titolo definitivo

Più volte accostato soprattutto alla Juve – anche come possibile parziale contropartita tecnica nell’affare de Ligt – Christian Pulisic resterò per tutta la stagione a Londra. A meno che qualcuno non sia dispostoa sborsare i 40 milioni di vautazione per un acquisto che potrebbe arrivare solo a titolo definitivo.

È questa la novità sul futuro del giocatore americano. Il Chelsea ha detto ‘no’ qualunque ipotesi di prestito: la stessa Juve e il Milan devono così dire addio al duttile statunitense.