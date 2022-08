Il Milan ora deve arrendersi: lo ha scelto Klopp

Il Milan ora deve arrendersi dopo l’inserimento del Liverpool di Jurgen Klopp: per i rossoneri e la Juventus nessuna speranza

Il Liverpool di Jurgen Klopp irrompe sulla scena e lascia Milan e Juventus a mani vuote. Poche speranze per i due club italiani con l’ingresso in campo dei ‘Reds’.

In attesa di capire se arriverà il colpo a centrocampo, necessario dopo i diversi infortuni che hanno colpito la squadra inglese, il Liverpool ha deciso di fare sul serio per un attaccante. A riferirlo è il ‘Mundo Deportivo’ secondo cui il club inglese ha rotto gli indugi ed è pronto a regalare una via di uscita a Marco Asensio. Lo spagnolo è ormai da tempo in uscita dal Real Madrid e il contratto in scadenza nel 2023 spinge verso l’addio.

Il Milan è uno dei club più interessati e la Juventus anche segue la situazione. Ora però c’è il Liverpool che ha deciso di fare sul serio.

Il Liverpool si prende Asensio: lo scenario

Stando a quanto riporta il quotidiano spagnolo, al Liverpool sarebbe stata prospettata la possibilità di acquistare Asensio e Klopp non sarebbe dispiaciuto all’idea di poter arricchire un reparto che in questo mercato ha visto partire Sadio Mane, Divock Origi e Takumi Minamino. Con Diogo Jota e Roberto Firmino fuori per infortunio, Darwin Nunez squalificato per tre giornate, i Reds potrebbero accelerare e chiudere subito l’arrivo di Asensio che, da parte sua è alla ricerca di una squadra che gli conceda minuti in vista del Mondiale.