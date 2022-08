Rottura totale, occasione per Juve e Milan: c’è un’insidia

Il giocatore ha rotto col tecnico Klopp: l’occasione per Juve e Milan è lì da cogliere, ma c’è un ostacolo da superare

Già rimaneggiato per il lungo stop occorso ad Alex Oxlade-Chamberlain, il centrocampo del Liverpool rischia a breve di perdere un altro pezzo. Riumors provenienti dall’Inghilterra riferiscono infatti di una rottura in atto tra il tecnico Jurgen Klopp e Naby Keita, il giocatore che già nello scorso anno era stato superato dal giovane Curtis Jones nelle preferenze del tecnico teutonico.

La frattura sarebbe pressochè insanabile, col giocatore che clamorosamente potrebbe essere messo sul mercato. Per caratteristiche e, tutto sommato, anche per la sua valutazione di mercato – che non supera i 25 milioni -il guineano potrebbe far gola a Juve e Milan. Che conterebbero anche sul fatto che il contratto dell’africano va in scadenza a giugno 2023. C’è però un ostacolo di non poco conto da considerare.

Naby Keita via, c’è il Lipsia in pole

Federico Cherubini e Paolo Maldini devono infatti tenere nella giusta considerazione l’interesse che il ricco Lipsia ha già mostrato per il 27enne mediano.

Attualmente il club tedesco, che non ha troppi problemi nell’avviare una trattativa a prescindere dalla necessità di operare precedentemente una cessione, sarebbe in pole nella corsa al calciatore.