Lukaku-Inter, il futuro è già deciso: lo scenario

Il futuro di Lukaku all’Inter è già delineato: dopo il ritorno in nerazzurro, per l’attaccante belga si profila una permanenza a Milano

Dopo aver speso quasi 100 milioni di sterline, il Chelsea ha “riconsegnato” all’Inter Romelu Lukaku, tornato a Milano in prestito. Ma a prescindere dalla prossima stagione, il futuro dell’attaccante belga sembra essere già delineato.

Per Romelu Lukaku il ritorno all’Inter potrebbe durare più del previsto. L’attaccante belga si è trasferito in nerazzurro con la formula del prestito annuale dopo aver deluso le aspettative in Premier League con la maglia del Chelsea. Il tecnico dei londinesi, Thomas Tuchel, confidava nelle doti tecniche dell’attaccante belga, salvo dover poi fare i conti con lo scarso rendimento del classe ’93.

Appena otto gol in tutta la stagione per il giocatore che aveva trascinato l’Inter di Antonio Conte alla vittoria dello scudetto. E così, dopo appena un anno, si è concretizzato il ritorno a Milano per Big Rom che andrà a comporre un attacco di tutto rispetto per la formazione allenata da Simone Inzaghi.

Calciomercato Inter, già deciso il futuro di Lukaku

Come riportato dal Sun, l’intenzione del Chelsea sarebbe quella di prolungare di un anno il prestito all’Inter di Romelu Lukaku che ha altri quattro anni di contratto con la società britannica. Dunque, allo stato attuale appare davvero difficile immaginare un ritorno a Londra per l’attaccante di origini congolesi, pronto a sposare la causa nerazzurra per un lungo ed importante futuro,