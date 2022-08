Addio Juve: scambio e grossa novità per chiudere

La Juventus spera ancora di cedere Arthur al Valencia, ma i problemi economici degli spagnoli stanno rallentando fortemente l’affare

La grana Arthur è ancora da risolvere. Il centrocampista brasiliano, fuori dalle idee tecniche di Allegri, sembrava ad un passo dal Valencia, ma la situazione economica del neo club di Gattuso sta complicando le cose.

In un’intervista per ‘La Gazzetta dello Sport’, l’ex Milan ha dichiarato apertamente la situazione della sua nuova società. Peter Lim, proprietario, gli aveva apertamente anticipato la situazione, ma Gattuso ha accettato comunque la sfida. Ad esplicita richiesta su Arthur, poi, la risposta è stata emblematica: “Certo che mi piace, ma non ce lo possiamo permettere”. La Juventus, però, non ha ancora mollato la presa e sta cercando strade alternative.

La Juventus va in contro al Valencia: 20% dell’ingaggio per cedere Arthur

Una soluzione su cui la Vecchia Signora starebbe riflettendo è quella di partecipare all’ingaggio di Arthur. Dei 5 milioni netti che percepisce potrebbe arrivare ad accollarsi circa il 20%, dando un’importante aiuto al Valencia che in questo modo potrebbe gestirsi meglio dal punto di vista del ‘salary cap’ della Liga.

Un’alternativa sarebbe l’inserimento di una contropartita tecnica, che permetterebbe di liberare sin da subito uno spazio economico per il metronomo brasiliano.

Al momento, però, si tratta più di suggestioni che di reali idee. La trattativa sembra lontana dal decollare, con la Juventus che rischia seriamente di ritrovarsi Arthur da separato in casa anche nella prossima stagione. Oltre a ciò, la sua mancata cessione potrebbe condizionare negativamente anche l’affare Paredes, su cui Allegri punta particolarmente.