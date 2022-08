Ora è ufficiale, Pinamonti dall’Inter al Sassuolo

Il Sassuolo ufficializza sul proprio sito l’ingaggio di Andrea Pinamonti dall’Inter. Acquisto a titolo di prestito con obbligo di acquisto

Con una nota apparsa sul proprio sito il Sassuolo ha ufficializzato l’acquisto dell’attaccante l’anno scorso all’Empoli Andrea Pinamonti; classe ’99 è stato acquisito a titolo di prestito con obbligo di acquisto dall’Inter.

L’attaccante ha sottoscritto un contratto che lo legherà ai neroverdi fino al 30 giugno 2027.

Si era conclusa ieri positivamente l’affare fra Inter e Sassuolo per il passaggio di Andrea Pinamonti in Emilia. Una trattativa nata da continui incontri negli scorsi giorni tra le due dirigenze, un’accellerata si era avuta nell’incontro a cena tra il direttore generale Carnevali, Marotta e Ausilio ostentando ai giornalisti presenti sorrisi di imbarazzo che nascondevano l’intesa ormai raggiunta.

Il giovane centravanti originario di Cles in Trentino, autore di un’ultima stagione molto positiva con la maglia dell’Empoli agli ordini di mister Aurelio Andreazzoli.

Calciomercato Inter, quanto incassano i nerazzurri dalla cessione di Pinamonti

La richiesta dei nerazzurri di 20 milioni per il centravanti considerato in esubero dal tecnico Simone Inzaghi, è stata finalmente soddisfatta da parte del Sassuolo; i nerazzurri che evidentemente credono ancora nell’esplosione del talento avevano tentato di convincere il Sassuolo ad inserire una clausola di recompra futura fissata sui 30 milioni di euro; recompra che non sarà inserita, presente invece una clausola rescissoria che va ad aggiungersi all’ingaggio da 2.5 milioni di euro.

Nella passata stagione è sceso in campo 36 volte in Serie A realizzando 13 gol confermandosi come migliore marcatore della sua squadra, giocando la sua ultima gara il 14 maggio nel pareggio per 1-1 contro Salernitana. Pinamonti inoltre ha fornito 2 assist ricevendo 4 cartellini gialli.