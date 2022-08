Icardi finisce nei dilettanti, Galliani prova il colpo da urlo

Situazione quasi inverosimile per l’ex Capitano dell’Inter: escluso dalla lista del PSG, l’attaccante potrebbe giocare nei dilettanti

Nel calcio, si sa, basta davvero poco per finire nel dimenticatoio. Basta poco per passare da oggetto del desiderio di quasi tutti i top club europei – e sogno proibito di alcune big italiane – a giocatore addirittura escluso dalla lista del campionato per la stagione che si appresta ad aprire i battenti. Anche se non mancano e non mancheranno quelli che diranno ‘io ve l’avevo detto’, sembra davvero incredibile la sorte toccata a Mauro Icardi, uno che può vantare 124 gol in 219 gare uffiiciali con l’Inter.

La notizia, divenuta ufficiale nelle ultime ore, che il tecnico del PSG Galtier lo avrebbe escluso dalla lista dei giocatori convocabili per la Ligue 1 ha fatto in breve il giro del web. Da oggi l’ex attaccante della Sampdoria potrà allenarsi a parte solo col gruppo dei cosiddetti ‘indesiderati’. Quelli per cui il Ds Campos ha aperto la lista trasferimenti per liberarsi al più presto degli esuberi che affollano lo spogliatoio dei parigini. Se vorrà scendere in campo col PSG, Icardi potrà farlo solo con la squadra dell’Association PSG, in quinta divisione. Ovvero tra i dilettanti. A meno che…e qui antra in ballo un’ipotesi tanto suggestiva quanto sempre più realizzabile.

Icardi-PSG, rottura totale: il Monza sogna il colpaccio

Nonostante Transfermarkt attribuisca a Maurito ancora un valore di mercato pari a 22 milioni, la realtà è che il PSG potrebbe liberarlo per molto ma molto meno. Forse addirittura optando per una rescissione contrattuale con carta bianca per accasarsi dove voglia a costo zero. Negli ultimi mesi si è fatto un gran parlare della possibilità che il Monza pigliatutto potesse ingaggiare l’attaccante. Tutto è sembrato scivolare via come una suggestione irrealizzabile, anche per lo scarso appeal che la società brianzola potrebbe esercitare sil giocatore. Lo scenario però, sembra essere cambiato. Anche lato volontà dell’attaccante di rimettersi in gioco in un campionato di livello, e non tra i dilettanti della periferia parigina.

Al momento non c’è ancora una vera e propria trattativa. Nè tra il Monza e il PSG nè tra Galliani e l’entorurage di Icardi. Il quale, tra l’altro, sembra in rotta definitva con Wanda Nara, la moglie-agente che ne cura gli interessi. La situazione è intricatissima, ma la tavola è apparecchiata per l’ennesimo colpo di teatro del presidente Silvio Berlusconi…