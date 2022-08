Marotta scatenato, c’è già il sostituto: ‘decide’ il Chelsea

Il calciomercato dell’Inter può ancora stupire: i nerazzurri hanno già in mente i sostituti per due big

Poco più di quarantotto ore al ritorno in campo, per l’esordio in Serie A dell’Inter, in casa del Lecce. Simone Inzaghi punta a fare bene da subito, partendo col piede giusto mirando nuovamente allo scudetto e alla seconda stella. Le attenzioni, però, sono sempre focalizzate sul calciomercato estivo che ha già riservato colpi di assoluto valore per la rosa del tecnico piacentino.

L’addio di almeno un big apre le porte all’arrivo di un grande colpo: il piano di Marotta, in primissima linea per due profili di assoluto valore.

Dumfries o Skriniar: Marotta ha già in mano i sostituti

Non è un mistero che, in queste ultime settimane, il mercato dell’Inter si sia focalizzato soprattutto sulle possibili uscite. Il nome di Milan Skriniar è stato quello più chiacchierato anche se, il PSG, non sembra voler andare oltre la proposta di 50 milioni di euro, come riferito da ‘La Stampa’. Ecco perché lo slovacco, ‘blindato’ anche dai tifosi che non vorrebbero rinunciarvi nelle prossime settimane, potrebbe restare lasciando spazio alla cessione di un altro big. In pole c’è Denzel Dumfries, corteggiatissimo dal Chelsea alla ricerca di un nuovo terzino destro di spessore. Marotta, in entrambe le eventualità, avrebbe già individuato i sostituti da regalare a Simone Inzaghi.

Se a partire alla fine dovesse essere Skriniar, il nome caldo rimane sempre quello di Manuel Akanji, in scadenza tra meno di dodici mesi con il Borussia Dortmund e che piace tanto ai vertici nerazzurri. Con l’addio di Dumfries, invece, gli occhi della dirigenza nerazzurra si sposterebbero a Madrid, sponda Real. Alvaro Odriozola viene considerato il perfetto erede dell’olandese ed è per questo che Marotta ha già sondato il terreno con i ‘Blancos’ da diverse settimane.

Situazione dunque in divenire ma la via è già tracciata: da Akanji a Odriozola, il piano delle entrate in casa Inter non è mai stato così chiaro.