Fabian Ruiz fa l’assist al Milan: il vice Kessie arriva dal PSG

Nell’affare tra Napoli e PSG potrebbe trarne vantaggio anche il Milan: il tassello mancante a centrocampo lasciato libero da Kessie può arrivare proprio dai parigini

L’imminente chiusura della trattativa tra Napoli e PSG per Fabian Ruiz può creare un’interessante effetto domino in chiave mercato. Il centrocampista spagnolo è destinato a volare a Parigi per una cifra intorno ai 25 milioni, aggregandosi a Vitinha e Renato Sanches nel nuovo centrocampo targato Galtier-Campos.

A questi, potrebbe addirittura aggiungersi Bernando Silva, cercato nelle ultime ore dal club di proprietà di Al-Khelaifi. Una totale rivoluzione quindi, che però ha creato anche degli esuberi. Partito Wijnaldum in direzione Roma, con Paredes sempre in orbita Juventus, anche un altro giocatore sembra destinato a lasciare la Francia.

Si parla dell’esperto Idrissa Gana Gueye, senegalese classe ’89 che secondo ‘Le Sport’ non fa più parte del progetto tecnico. Nella scorsa stagione era uno degli ‘equilibratori’ scelti da Pochettino per supportare il tridente delle meraviglie davanti, con 33 presenze complessive tra Ligue-1 e Champions League. Quest’anno, però, la musica sembra cambiata.

Calciomercato Milan, idea Gana Gueye dal PSG a centrocampo

Gueye, in scadenza di contratto nel 2023, potrebbe essere una soluzione low cost per il Milan per tappare il buco lasciato da Franck Kessie. Il PSG difficilmente opporrebbe resistenza ad un suo addio e i rossoneri potrebbero approfittarne per rimpolpare di muscoli e dinamismo il centrocampo.

Sul giocatore c’è anche la concorrenza dell’Everton, sua ex squadra che starebbe pensando ad un ritorno. Al momento, però, non c’è nessun accordo tra le parti e Gueye si sta prendendo il suo tempo per decidere la soluzione migliore in un momento delicato della sua carriera.

A quasi 33 anni, questo sarebbe uno delle ultime occasioni importanti di giocare ai massimi livelli e il senegalese non ha intenzione di prendere decisioni affrettate. Vedremo quindi nei prossimi giorni se questa pista con il Milan potrà effettivamente conretizzarsi o meno.