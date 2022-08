Tentativo disperato con la Juve: Allegri non dà speranze al Barcellona

La Juventus è decisa e non dà speranze al Barcellona che ha fatto l’ennesimo tentativo per riuscire a piazzare l’esubero

La rosa della Juventus non è ancora al completo quando mancano pochi giorni all’inizio del campionato contro il Sassuolo. Massimiliano Allegri avrà bisogno infatti di ancora due o tre pedine per riuscire a colmare le lacune attualmente presenti nella rosa a disposizione.

Nonostante ciò, la Juventus sembrerebbe intenzionata a dire di no all’offerta del Barcellona di piazzare uno dei suoi esuberi. La decisione da parte della dirigenza bianconera è stata ormai presa, il giocatore non convince.

Calciomercato Juventus, il Barcellona offre Umtiti: bianconeri non convinti

Le strade di Samuel Umtiti e il Barcellona si divideranno in questo calciomercato estivo. Il difensore francese è ormai fuori dal progetto del club catalano da diverso tempo e ora si starebbe cercando una nuova sistemazione per non procedere alla risoluzione del contratto, altra opzione alla quale gli spagnoli starebbero pensando.

Così il Barcellona avrebbe provato a offrire Umtiti alla Juventus, che comunque in difesa avrebbero bisogno di un rinforzo. I bianconeri però non sarebbero convinti del francese, che non gioca con continuità da anni, come testimoniato dall’unica presenza collezionata lo scorso anno col Barcellona. Dunque la Juventus avrebbe rifiutato l’offerta del Barcellona, con il club spagnolo che probabilmente dovrà ricorrere a una soluzione drastica come la risoluzione del contratto.