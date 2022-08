E’ finalmente il Pinamonti-day: Inter e Sassuolo chiudono

Arrivano venti milioni nelle casse dell’Inter, Pinamonti raggiunge Sassuolo per sostituire Raspadori sempre più vicino al Napoli

Fumata bianca per il passaggio di Andrea Pinamonti dall’Inter al Sassuolo. Secondo quanto appreso da ‘Calciomercato.it’, i nerazzurri hanno finalmente trovato l’accordo economico con il direttore generale dei neroverdi Giovanni Carnevali per il trasferimento del giovane centravanti autore di un’ultima stagione maiuscola con la maglia dell’Empoli.

Un affare nato da continui incontri negli scorsi giorni tra le due dirigenze, che tende a soddisfare entrambe le compagini e che ha avuto un’accellerata nell’incontro di ieri sera a cena tra Carnevali, Marotta e Ausilio tra sornioni sorrisi di intesa; con i nerazzurri bisognosi di denaro fresco magari da investire in difesa, gli emiliani invece utilizzano solo parte dell’incasso ricevuto dalla cessione di Scamacca al West Ham, in attesa di un’altra importante cessione con Giacomo Raspadori ormai in direzione Napoli (sarà sostituito proprio dall’ex attaccante dell’Empoli).

Calciomercato Inter, ecco i dettagli dell’operazione Pinamonti-Sassuolo

La richiesta dell’Inter di 20 milioni per l’attaccante trentino è stata dunque soddisfatta da parte del Sassuolo con i nerazzurri che avevano tentato di convincere gli emiliani ad inserire la clausola di recompra vicina ai 30 milioni di euro; clausola che però non sarà inserita, tuttavia si parla di una clausola rescissoria da aggiungere nell’ingaggio fissato a 2.5 milioni di euro. Le visite mediche potrebbero essere fissate già per la giornata di domani.

L’attaccante classe ’99 che raggiunge l’altro neo-acquisto del Sassuolo e compagno di reparto Alvarez, contribuisce a realizzare una corposa plusvalenza nelle casse di Corso Vittorio Emanuele.

Nella passata stagione è sceso in campo 36 volte in Serie A siglando 13 gol come migliore marcatore della sua squadra, giocando la sua ultima gara il 14 maggio nel pareggio per 1-1 contro Salernitana. Pinamonti inoltre ha fornito 2 assist ricevendo 4 cartellini gialli.

Giacomo Indiveri