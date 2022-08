Incontro decisivo col Milan: la firma è vicina

Il Milan lavora alacremente in ambito di calciomercato, ma anche sul fronte rinnovi: incontro con l’entourage del rossonero, firma vicina

Maldini e Massara non si fermano. Archiviato il colpo Charles De Ketelaere, che è sbarcato alla corte di Pioli con aspettative elevate, la dirigenza del Milan continua a lavorare sul calciomercato per accontentare il proprio mister. Come noto, i rossoneri sono a caccia di un difensore da aggiungere al pacchetto centrali e, in tal senso, i nomi sul taccuino sono vari.

Non è da escludere, inoltre, che – da qui alla chiusura della finestra di trasferimenti – il ‘Diavolo’ rinforzi pure centrocampo e attacco. Servirebbe, infatti, un potenziamento sulla fascia destra, oltre un sostituto di Franck Kessie. Parallelamente alle trattative riguardanti possibili affari in entrata e uscita, la società meneghina non trascura il fronte rinnovi. I lombardi vogliono confermare alcuni elementi di assoluto valore presenti in rosa.

Calciomercato Milan, incontro per Tomori: firma vicina

Uno di questi è ovviamente Fikayo Tomori, il cui contratto è in scadenza giugno 2025 e lo stipendio ammonta a 2 milioni netti. I dialoghi tra le parti per il prolungamento – fino al 2027 – erano già in una fase avanzata ed oggi è andato in scena un incontro in sede (durato circa tre ore) tra i rappresentanti del Milan e l’entourage dell’ex Chelsea, con l’intenzione di provare a chiudere la pratica. C’è un principio di accordo, come riferisce ‘Sky Sport’: sia Tomori, che il Milan desiderano proseguire insieme. La firma, dunque, è solo questione di tempo.