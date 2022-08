Milinkovic-Savic vuole una nuova sfida: risposta inaspettata

Il centrocampista serbo, già nel mirino di Juventus e Manchester United, è stato offerto anche in Spagna ma c’è l’immediato responso

Giunto sulle sponde biancocelesti della Capitale nell’agosto del lontano 2015, Sergej Milinkovic-Savic si è guadagnato l’appellativo del ‘Sergente’ non a caso. È cresciuto qualitativamente a dismisura partendo da basi solide, poi man mano che gli anni passavano e l’esperienza aumentava si è fatto carico della responsabilità di guidare la squadra da vero leader.

Oggi però quel tempo glorioso alla Lazio sembra finito. Il suo desiderio è quello di cambiare aria, abbracciare l’ignoto di una nuova sfida, un rilancio ulteriore nella sua già brillante carriera. Nelle ultime settimane è stato riavvicinato con prepotenza alla Juventus, come se fosse una novità. Il problema dei bianconeri siede proprio a centrocampo, ma la via per il gigante serbo è ben più complicata di quanto ci si possa aspettare. Con un valore di abbondanti 70 milioni di euro, il suo cartellino è roba per pochi perché Lotito non fa sconti. Di recente ha fatto breccia anche il Manchester United, un gradino più su nella gerarchia delle possibili favorite rispetto alla rivale italiana. Ma non finisce qui.

Calciomercato, Milinkovic-Savic offerto al Real Madrid: Perez categorico

Stando ad alcune fonti spagnole, Milinkovic-Savic sarebbe stato offerto dalla sua entourage anche al Real Madrid. Peccato però che dal presidente Florentino Perez ed il resto della dirigenza madrilena ha ricevuto una porta in faccia: l’organico di Ancelotti è al completo, soprattutto nella zona nevralgica del campo. Il suo acquisto è dunque improbabile, almeno in questa sessione di mercato, sebbene sia da tempo inserito nella lista degli obiettivi dei ‘Blancos’ a tempo indeterminato.

In questo scenario, non si esclude comunque la possibilità di permanenza del centrocampista alla Lazio.