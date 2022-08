CMWEB | Salernitana scatenata: De Sanctis pronto a chiudere diversi affari

Accelerata nel calciomercato della Salernitana: Morgan De Sanctis punta a chiudere diversi colpi

La Salernitana prova ad accelerare sul mercato: dopo il ko in Coppa Italia con il Parma, il ds Morgan De Sanctis prova a consegnare a Davide Nicola diversi rinforzi in vista della sfida con la Roma.

Dopo aver piazzato otto acquisti nel primo mese di calciomercato, Morgan De Sanctis prova a dare un’altra sterzata alla campagna acquisti della Salernitana. Il direttore sportivo di origini abruzzesi lavora a diverse trattative che potrebbero essere chiuse a strettissimo giro.

La più vicina alla conclusione è quella per Tonny Vilhena, centrocampista olandese classe ’95. Arriverà in prestito con diritto di riscatto dall’Espanyol che a gennaio lo ha prelevato dal Krasnodar riscattandolo all’inizio di questa sessione di trasferimenti per due milioni e mezzo di euro. Avrebbe chiesto, ed ottenuto, la possibilità di essere ceduto dopo alcuni problemi relativi ai pagamenti di mensilità arretrate. Già nelle prossime ore potrebbe essere a Roma per le visite mediche.

Calciomercato Salernitana, i colpi in canna di De Sanctis

Per il centrocampo si lavora anche all’arrivo di Antonio Candreva dalla Sampdoria: pronto un contratto di durata biennale per l’esterno classe ’87 che alla corte di Davide Nicola potrebbe agire anche da mezzala o da trequartista. Un’altra trattativa che potrebbe andare in porto, ma si attende di limare gli ultimi dettagli prima della fumata bianca.

Discorso simile per Habib Diallo, attaccante classe ’95 franco-senegalese di proprietà dello Strasburgo: nelle ultime ore le parti si sono sensibilmente avvicinate. Il centravanti campione d’Africa dovrebbe approdare in forza ai campani per circa 12 milioni di euro.

Per la difesa si segue sempre Kiki Kouyaté del Metz: il club francese ha rifiutato l’offerta da 5 milioni di euro, ma la situazione potrebbe cambiare nei prossimi giorni. Infine, si registra un riavvicinamento con Pasquale Mazzocchi che torna a lavorare in gruppo e dovrebbe essere a disposizione per la sfida di domenica sera con la Roma di José Mourinho.