Intreccio Juve-Manchester United: contropartita e Roma beffata

Intreccio Juventus-Manchester United per il big: beffa in vista per la Roma

La Juventus lavora anche sul fronte uscite oltre che sul mercato in entrata e il giocatore pronto a partire è Adrien Rabiot.

Il centrocampista francese è ormai fuori dal progetto tecnico di Massimiliano Allegri e sembra ormai destinato a lasciare Torino e la Serie A. Su di lui hanno messo gli occhi diversi club tra cui il Monaco, ma soprattutto il Manchester United che dopo l’addio di Pogba, potrebbe bussare proprio alla porta della Juve. Si tratterebbe di un affare da circa 24 milioni di euro tra parte fissa e bonus ma i Red Devils sono pronti a giocarsi anche la contropartita.

Intreccio Juve-United per Rabiot: Bailly sul piatto e beffa Roma

Il Manchester United è intenzionata ad inserire una contropartita per Rabiot e il giocatore messo sul piatto è Eric Bailly, difensore centrale ivoriano classe ’94 che piace molto anche alla Roma di José Mourinho che proprio dallo United ha prelevato poche settimane fa Nemanja Matic.

La Juventus, però, chiede solo cash per Rabiot, almeno 15 milioni di euro. In alternativa si potrebbe discutere anche del difensore inglese di origini congolesi classe ’97, Axel Tuanzebe. Bailly, però, rimane un nome caldo sull’asse United-Juventus e di conseguenza si allontana dall’orbita Roma.