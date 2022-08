Ronaldo fa tremare l’Inter: assalto last minute al big

Il futuro di Cristiano Ronaldo potrebbe coinvolgere anche un big dell’Inter

Cristiano Ronaldo è ormai, di fatto, un separato in casa, soprattutto dopo l’arrivo di Ten Hag alla guida del Manchester United. Il suo ritorno ai Red Devils, dove nella sua prima esperienza aveva vinto il suo primo Pallone d’Oro e la sua prima Champions, si è rivelato fallimentare sotto tutti i punti di vista.

Anche i rapporti con la società adesso sono complicati e il portoghese sembra avere tutte le intenzioni di lasciare Manchester. CR7 ha chiesto la cessione e anche l’inizio dalla panchina nella prima di campionato di qualche giorno fa è un chiaro segnale del rapporto compromesso col nuovo allenatore. L’addio di Ronaldo potrebbe portare lo United ad un assalto last minute ad un bomber della Serie A.

Addio Ronaldo, lo United tenta l’assalto a Lautaro

La partenza di Cristiano Ronaldo sembra ormai inevitabile e il Manchester United si ritroverebbe, quindi, a campionato già iniziato, senza un vero centravanti. Come riportato da ‘interlive’, i Red Devils potrebbero, quindi, tornare alla carica per Lautaro Martinez offrendo circa 60 milioni di euro all’Inter per lasciarlo andare.

Il bomber argentino, però, ha ribadito anche in tutti questi mesi la volontà di rimanere all’Inter, nonostante le tante offerte ricevute. Per di più adesso che è ritornato il suo partner d’attacco, Romelu Lukaku. Inoltre i nerazzurri giocheranno la Champions e puntano a vincere lo scudetto, a differenza dello United che non giocherà la prossima Coppa dei Campioni, ne tantomeno ha le basi per puntare al titolo in Inghilterra. L’allarme per l’Inter c’è ma la strada per il club inglese è in salita.