Ancelotti non lo vuole, offerto di nuovo all’Inter

Il Real Madrid è pronto a scaricare un difensore: il giocatore viene offerto ancora una volta all’Inter di Inzaghi

In casa dei campioni d’Europa riuscire a ritagliarsi spazio da protagonista non è semplice, per questo motivo Carlo Ancelotti nel suo Real Madrid vuole sempre i migliori. In questo momento i ‘Blancos’ stanno cercando di piazzare qualche esubero ed uno di questi sembrerebbe essere un difensore che Ancelotti non prenderebbe in considerazione.

Così per riuscire a piazzarlo, il terzino sarebbe stato offerto nuovamente all’Inter, che dopo l’uscita di Alexis Sanchez potrebbe cercare rinforzi nel reparto offensivo.

Ancelotti scarica Odriozola: ex Fiorentina offerto all’Inter

Dopo aver disputato una buona stagione alla Fiorentina, Alvaro Odriozola è tornato al Real Madrid, suo club d’appartenenza. Lo spagnolo nella preseason estiva è stato valutato dal mister Carlo Ancelotti, che avrebbe preso una decisione.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘El Nacional’, il tecnico italiano non punterebbe su Odriozola, che davanti nelle gerarchie avrebbe Carvajal e Lucas Vazquez. Dunque il Real Madrid per cercare di alleggerire il monte ingaggi avrebbe cercato di offrirlo nuovamente all’Inter. Al momento i nerazzurri sembrerebbero non avere bisogno di nuovi rinforzi sulla fascia destra, ma nel calciomercato estivo comunque mai dire mai.