Conte lo spinge al Milan: idea last minute in difesa

Il calciatore torna in orbita rossonera dopo un paio d’anni dall’ultima volta, non rientra più nei piani del Tottenham

Era dicembre 2020 quando gli inglesi del ‘The Sun’ avevano avvicinato il profilo del difensore centrale al Milan. L’allora tecnico del Tottenham, José Mourinho, lo aveva declassato a poco più di una semplice riserva perché incompatibile con il proprio progetto tattico.

Oggi le strade tra il club rossonero e Davinson Sanchez sembrano riavvicinarsi, con un pizzico di interesse in più rispetto alla volta precedente nonostante le preferenze per il reparto siano altre. Anche in questa circostanza il centrale colombiano non piace granché ad Antonio Conte, il quale sta spingendo la dirigenza londinese nel trovare una soluzione conveniente per il suo trasferimento.

Calciomercato Milan, Sanchez in prestito a fine mercato

La suggestione Sanchez potrebbe diventare concreta soltanto agli sgoccioli della sessione estiva di mercato, qualora Maldini non dovesse trovare di meglio. Si potrebbe dunque tentare l’assalto per un prestito con diritto di riscatto, affinché possano essere sciolte con calma le riserve sulle sue peculiarità e il potenziale apporto benefico negli schemi di Pioli.

Nel frattempo non si molla neppure l’obiettivo Acerbi, in uscita dalla Lazio, su cui ci sono i fari puntati anche della cugina rivale Inter. L’obiettivo è infatti quello di rimpiazzare l’ex capitano Alessio Romagnoli, divenuto qualche settimana fa un nuovo calciatore delle ‘Aquile’.