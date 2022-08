Allegri subito in bilico, il sostituto fa sognare i tifosi

Massimiliano Allegri vuole tornare subito protagonista in ottica futura: già criticato per le sue scelte, la situazione in casa Juve

Novità importanti in casa bianconera: nell’ultimo test-amichevole contro l’Atletico Madrid, i bianconeri hanno perso 0-4 con una prestazione completamente da dimenticare. Allegri dovrà fare a meno di Pogba e Chiesa per diverso tempo: così dal calciomercato potrebbero arrivare nuovi colpi.

Una prestazione completamente da dimenticare per la Juventus: una prova davvero opaca per i bianconeri. E così la dirigenza torinese starebbe pensando a nuovi innesti di assoluto valore. Così il giornalista, Xavier Jacobelli, a “Il Corriere dello Sport” ha messo proprio in luce questi aspetti visto come “gli uomini di Simeone corressero il doppio rispetto ai bianconeri”. Infine, il giornalista ha rivelato: “La Juve vive l’agosto del malcontento e Allegri si ritrova già in discussione”. Sfruttiamo frase finale e facciamo tifosi Juve sognano De Zerbi”.

Calciomercato, De Zerbi libero pronto per ogni evenienza

In questo modo la Juventus ha bisogno di mettere a segno colpi importanti per incrementare il tasso tecnico all’interno della rosa bianconera. Kostic è davvero ad un passo, mentre in attacco è circolato il nome di Depay, in uscita dal Barcellona. Allegri ha una grande responsabilità dopo aver acquistato Vlahovic a gennaio e Bremer in questa sessione di calciomercato. In caso di nuovi risultati negativi, Roberto De Zerbi, al momento libero dopo la rescissine con lo Shakthar, potrebbe essere un profilo interessante per il futuro in panchina dei bianconeri.