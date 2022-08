Allegri ringrazia il Napoli: ora l’obiettivo è vicinissimo

Grazie ad un ‘assist’ del Napoli, Massimiliano Allegri può esultare: l’obiettivo a centrocampo è ancora più vicino

Sebbene meno roboante degli scorsi anni, il mercato del PSG è stato comunuque molto attivo, specie a centrocampo. Dopo Vitinha e Renato Sanches, si sta per concretizzare l’acquisto di Fabian Ruiz dal Napoli.

Lo spagnolo, in scadenza di contratto, è destinato a cambiare casacca. Porterà nelle casse dei partenopei circa 25 milioni di euro, tra parte fissa e bonus. Il salto di qualità, però, è innegabile: giocare con Messi, Mbappe e Neymar con l’obiettivo di vincere la Champions League è un qualcosa che difficilmente si può rifiutare.

Se il tutto come pare dovesse andare effettivamente in porto, a gioirne potrebbe essere anche la Juventus. È chiaro che Galtier abbia ridisegnato il suo centrocampo, che vedrà i nuovi acquisti come titolari, mentre alcuni giocatori sono destinati a lasciare dopo essersi ‘trasformati’ in esuberi.

Fabian Ruiz spinge via Paredes: la Juventus può gioire

Uno di questi è certamente Leandro Paredes. Nel 3-4-2-1 visto alla prima gara di Ligue-1 non sembra esserci posto per l’argentino. I nuovi acquisti, insieme all’intoccabile Marco Verratti, sembrano i prescelti per giocarsi i due posti nel reparto mediano.

In tutto ciò, chi esulta è la Juventus e in particolare Massimiliano Allegri, che potrà quindi abbracciare a breve Paredes. Il futuro metronomo bianconero è destinato a tornare in Italia per una cifra tra i 15 e i 20 milioni di euro. Le intenzioni ci sono da ambedue le parti, l’arrivo di Fabian può addirittura aver accelerato le cose: Leandro Paredes non è mai stato così vicino alla Juventus.