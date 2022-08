Addio con lo scambio: la Juve ringrazia Rabiot

La Juventus è pronta a salutare Adrien Rabiot nei prossimi giorni: rispunta lo scambio con il top club

Non è un mistero che la Juventus sia stata fino a questo momento tra le grandi protagoniste del calciomercato estivo. Nonostante il campo abbia regalato un amarissimo 4-0 in amichevole contro l’Atletico Madrid, la dirigenza non si ferma e prova a puntellare ancora la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

Tra i probabili partenti vi è sicuramente Adrien Rabiot. Il francese è ormai lontano dai piani futuri della ‘Vecchia Signora’ che ha già deciso di puntare su profili differenti. Ecco quindi che per Rabiot può riaprirsi la pista in direzione Premier League: il Manchester United vuole il centrocampista della Juventus.

Rabiot-United: la Juve studia lo scambio

Secondo David Ornstein di ‘The AtleticUk”, a farsi avanti per Adrien Rabiot sarà il Manchester United. Il giornalista, su Twitter, ha infatti segnalato: “Il Manchester United al lavoro per l’acquisto di Adrien Rabiot. Il club deve decidere se procedere indipendentemente dall’inseguimento in corso di Frenkie de Jong o attendere l’esito. Il 27enne centrocampista della Francia ha un anno di contratto”. Rabiot, infatti, è ormai da tempo nella lista dei partenti della Juventus, visto anche il generoso ingaggio da 7 milioni di euro percepito in bianconero. L’approdo del centrocampista alla corte di ten Hag può aprire la strada ad un inatteso scambio tra i ‘Red Devils’ e la ‘Vecchia Signora’ nelle prossime settimane.

L’idea della dirigenza bianconera porterebbe al nome di Anthony Martial, in scadenza nel 2024 con il club di Agnelli e già accostato in passato alla Juventus. L’attaccante, attualmente infortunato, non rappresenta una priorità per il Manchester United che alle giuste condizioni non si opporrebbe alla partenza del classe ’95.

Entrambi i calciatori hanno una valutazione di circa 18-20 milioni di euro: l’ipotesi scambio può prendere corpo in questi ultimi venti abbondanti giorni di calciomercato.