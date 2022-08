Svolta Juventus: risolve il contratto e firma a zero

La Juventus vuole rinforzare il proprio reparto offensivo e un assist potrebbe arrivare dalla rescissione del bomber: può arrivare a zero

Il campionato è ormai alle porte e la Juventus ha ancora bisogno di qualche nuovo innesto nel reparto offensivo. I bianconeri infatti dovranno trovare un erede di Alvaro Morata da affiancare a Dusan Vlahovic per la prossima stagione. Il mirino della Juventus ancora una volta sembrerebbe essersi posato in Spagna.

Precisamente sembrerebbe essere Memphis Depay l’obiettivo per l’attacco di Massimiliano Allegri. Per l’olandese potrebbe arrivare un assist decisivo dal Barcellona.

Calciomercato Juventus, Depay rescinde col Barcellona: arriva a zero

L’attacco della Juventus potrebbe arricchirsi un giocatore dal grande talento, ovvero Memphis Depay. Per l’attaccante olandese al Barcellona non c’è più spazio, specialmente dopo gli arrivi di Aubameyang e Lewandowski.

Secondo quanto riportato da ‘Actu Foot’, il Barcellona per liberarsi di alcuni esuberi, tra cui anche Depay, sarebbe disposto a procedere con la rescissione del contratto. Questo permetterebbe alla Juventus di far partire l’assalto e acquistare Memphis Depay a parametro zero. Un possibile assist importante soprattutto per le casse bianconere.