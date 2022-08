Ad un passo dalla firma: Inter e Roma scalzate per 15 milioni

Mercato di pregevole fattura per la Roma di Mourinho e l’Inter di Inzaghi, ma un colpo sfugge davanti ai loro occhi in Premier League

Nulla da recriminare alle operazioni di mercato sinora concluse rispettivamente da Inter e Roma in questa sessione estiva, anzi: c’è da lodare il lavoro della dirigenza per quel che è stato raggiunto e dimenticare gli obiettivi sfumati. Chissà se questo mantra varrà anche per il difensore centrale argentino in uscita dal Feyenoord, di cui entrambe le rivali italiane erano attente sostenitrici.

Stando agli ultimi aggiornamenti, Marcos Senesi è in procinto di approdare al Bournemouth in Inghilterra. Il centrale firmerà un contratto quadriennale con opzione di prolungamento per un quinto anno aggiuntivo al raggiungimento di determinati obiettivi stagionali. Il club olandese proprietario del cartellino avrebbe ricevuto l’offerta da 15 milioni di euro, ritenuta soddisfacente, e non resta che limare gli ultimi dettagli relativi ai bonus percepibili.

Calciomercato, Inter e Roma alle strette: c’è carenza di centrali

Un dato curioso di questa sessione estiva di calciomercato è la carenza di difensori centrali di ruolo da impiegare come titolari. Quelli invischiati in trattative sono stati prontamente smistati nei nuovi club: basti pensare a Rudiger, de Ligt, Bremer giusto per menzionarne alcuni. Così facendo sia l’Inter che la Roma dovranno puntellare il reparto in extremis, e ad esse potrebbe aggiungersi anche la Juventus.