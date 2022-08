CMWEB | Perez-Celta rallenta: l’intesa c’è ma non con la Roma. Ecco i motivi

Rallenta il trasferimento di Carles Perez al Celta Vigo: c’è l’intesa con il giocatore ma manca quella tra i due club

Carles Perez vuole il Celta Vigo. E il Celta Vigo lo vuole, tanto è che tra il giocatore e il club spagnolo l’accordo è già stato trovato e soddisfa assolutamente entrambe le parti. Il problema è la fase di attrito in cui stanno entrando la Roma e il calciatore: dalla quale bisognerà uscire trovando una soluzione, se c’è. Perché per adesso non si vede.

Il sentimento dell’esterno d’attacco spagnolo è un po’ cambiato: prima sembrava più convinto di giocarsi le sua chance anche dalle retrovie con la Roma di Mourinho, partendo anche dal fatto che l’allenatore ha sempre dato la sensazione di avere una buona considerazione di lui. Adesso non è più, evidentemente il Celta ha usato argomenti economicamente convincenti e ha prospettato a Perez anche un progetto tecnico interessante. Il tecnico argentino Eduardo Coudet stima il calciatore e lo renderebbe centrale nel suo disegno tattico.

Calciomercato Roma, frenata per il passaggio di Carles Perez al Celta Vigo: il nodo da sciogliere

Il nodo qual è: è sempre lo stesso, quello che Tiago Pinto ha tracciato in modo chiaro dall’inizio di questo mercato in uscita. La Roma accetta prestiti che in linea di massima mirino all’obbligo, immediato o condizionato al raggiungimento di obiettivi del calciatore in uscita. Non volendo caricarsi un danno economico rispetto a quanto il calciatore è costato e pesa in bilancio.

Quando è arrivato nel gennaio del 2020 dal Barça, lo spagnolo costò 1 milione di prestito e 11 milioni di riscatto obbligato. Probabilmente il club giallorosso parte da questa base per ricreare con il Celta una operazione analoga, che tenga conto di tutto: dei due anni e mezzo trascorsi, delle 54 presenze con 4 reti che non sono numeri da operazione perfettamente riuscita rispetto alle attese. Ma serve una quadra diversa rispetto all’attesa che il Celta Vigo e il calciatore si sono creati sulla base di un diritto di riscatto.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercatoweb.it, si è creata in queste ore una sorta di muro contro muro dalla quale bisogna uscire con il dialogo e la ragionevolezza. Probabilmente il Celta, secondo la Roma, deve non sentirsi troppo forte della volontà del calciatore di andare lì. E ragionare anche con la controparte. Anche perché nonostante tutto Carles Perez un po’ di mercato anche in Italia lo ha: a condizioni che sarebbero anche migliori per la Roma. Vedi il Torino, il Bologna, il Verona. Ma nella sua testa ora c’è solo il Celta.

La sensazione è che alla fine si arrivi ad una soluzione, ma non così immediata. A meno che il Celta non riveda subito la sua posizione e di impegni diversamente con il club giallorosso