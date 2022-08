Assalto Milan a Frattesi: c’è un grande ostacolo

Dopo aver dovuto rinunciare a Renato Sanches, volato al PSG, il Milan punta il mirino su Frattesi: ma c’è un grande ostacolo

Si sta costruendo il Milan del futuro, anche se il calciomercato estivo per i rossoneri è iniziato leggermente in ritardo visti i rinnovi last minute di Maldini e Massara. Uno degli obiettivi di questo calciomercato estivo per il Milan è stato sin da subito Renato Sanches, soffiato però dal PSG.

Così al suo posto il Milan sembrerebbe aver preso in considerazione l’idea Frattesi, centrocampista del Sassuolo che si è messo in evidenza nella passata stagione. Ma sulla strada verso il centrocampista c’è un grande ostacolo.

Calciomercato Milan, assalto a Frattesi: ma il Sassuolo chiede troppo

Il Milan cerca rinforzi a centrocampo e, secondo quanto riportato dal ‘Corriere della Sera’, torna a guardare con interesse al profilo di Davide Frattesi. Il giocatore del Sassuolo sarebbe un ottimo colpo per la mediana di Pioli, ma rimane un grosso ostacolo per riuscire ad acquistarlo.

Infatti il Sassuolo continua a chiedere 25 milioni per il centrocampista, prezzo troppo alto al momento per le casse del Milan. Dunque la questione economica potrebbe mettere i bastoni tra le ruote ai piani rossoneri.