Ha rotto col Real Madrid: ora la Juve può chiudere

Alcuni tafferugli emersi nello spogliatoio del Real Madrid potrebbero creare degli interessati intrecci di mercato in orbita Juventus

Dopo la vittoria della Champions League, il Real Madrid si è ancor più rinforzato acquistando altri giocatori di spessore internazionale. Rudiger e Tchouameni sono i colpi principe della campagna acquisti di Florentino Perez, ma nonostante il salto di qualità a livello tecnico pare che nello spogliatoio qualcosa si sia incrinato.



Stando a quanto riporta ‘El Nacional’, l’arrivo dell’ex Chelsea non avrebbe fatto felice Ferlan Mendy. Il terzino sinistro vedrebbe minata la sua posizione di titolare, con Ancelotti che ha impiegato Rudiger da in quel ruolo nelle prime uscite stagionali, permettendo a Vinicius Jr. di preoccuparsi esclusivamente della fase offensiva. In alternativa, comunque, ci potrebbe essere la scalata di Alaba a sinistra, con il tedesco vicino a Militao al centro.

Mendy non è felice dell’arrivo di Rudiger: la Juventus prova il colpo

In ogni caso, Mendy sembra uscito dalle grazie di Ancelotti e, dopo qualche infortunio di troppo, anche da quelle di Florentino Perez. La Juventus, dal canto suo, potrebbe tentare l’assalto così da risolvere una grana ai Blancos e tappare il buco costante che vige sulla corsia di sinistra da qualche stagione.

Alex Sandro, infatti, continua a non dare le garanzie tecniche adeguate e un giocatore come Mendy permetterebbe un bel balzo in avanti. La dirigenza bianconera potrebbe tentare l’approccio con un prestito iniziale, magari aggiungendo un diritto di riscatto per la prossima stagione.

Molto dipenderà anche dal Real e da come si svilupperanno le dinamiche interne. Quel che è certo è che ai piani alti non sono contenti della situazione Mendy. Vedremo se nelle prossime settimane si smuoverà qualcosa per la Juventus.