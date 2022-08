Nuovo esterno per Allegri: sceglie la Juve per i Mondiali

Ancora qualche operazione da portare a termine per la Juventus, che lavora su più fronti per completare la rosa. Spazio soprattutto all’attacco dove tra un vice Vlahovic ed un altro esterno offensivo qualcosa arriverà

Il mercato della Juventus nasconde ancora qualche sorpresa, con la dirigenza bianconera pronta a piazzare nuovi colpi per completare la rosa di Allegri in vista di una stagione lunga e nella quale non è concesso fallire ancora. Dopo Di Maria, Pogba e Bremer qualcos’altro si muoverà tra centrocampo e soprattutto attacco dove manca un vice Vlahovic e potrebbe anche essere acquistato un altro attaccante esterno.

Kostic per la fascia sinistra è tra i preferiti ma bisognerà battere la concorrenza di squadre inglesi come il West Ham e convincere l’Eintracht Francoforte, con cui ha un contratto in scadenza 2023. Le alternative non mancano considerando anche Zaniolo o il ritorno di Morata, che può agire sia da punta che da ala sinistra. Un’altra idea stuzzicante potrebbe però arrivare dal Paris Saint Germain.

Calciomercato Juventus, Sarabia a caccia del Mondiale: idea dal Paris Saint Germain

Altro esterno d’attacco per la Juventus con una stuzzicante idea proveniente da Parigi. Occhio al futuro di Pablo Sarabia, esterno offensivo spagnolo reduce dal prestito allo Sporting CP dove ha fatti benissimo sotto tutti i punti di vista. Rientrato al Paris Saint Germain dove potrebbe giocarsi le sue carte da alternativa in panchina, così come provare subito un’altra avventura dove giocherebbe certamente di più, Sarabia non è ancora a conoscenza del suo futuro.

Minuti importanti in supercoppa col Paris ma appare evidente come non sarebbe un titolare per Galtier alla luce del trio delle meraviglie. 19 gol in Portogallo tra coppe e campionato e rilancio totale per il 30enne spagnolo che col Mondiale alle porte vorrebbe giocarsi le sue carte con maggiore continuità per ottenere una convocazione e nella Juve avrebbe più chance. Idea in prestito con diritto di riscatto.