Roma, ecco Wijnaldum: ora è UFFICIALE

La Roma ha depositato il contratto del nuovo acquisto Georginio Wijnaldum: il trasferimento dell’olandese alla corte di Mourinho è ufficiale

Mancava soltanto l’ufficialità, che ora è arrivata. La Roma ha depositato in Lega il contratto del nuovo acquisto Georginio Wijnaldum. Jose Mourinho può finalmente contare sul centrocampista di caratura internazionale, chiesto a più riprese fin dal suo sbarco sulla panchina giallorossa.

Il classe ’90 (compirà 32 anni il prossimo 11 novembre) arriva in giallorosso con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro. I capitolini pagheranno circa 5 milioni dell’ingaggio totale che percepiva al Paris Saint Germain, mentre il resto sarà a carico del club francese per il primo anno.

Il giocatore desiderava non poco approdare alla corte dello Special One. A dimostrazione di ciò, la rinuncia a un milione circa di bonus per accelerare l’operazione. Si tratta indubbiamente di un affare straordinario che sposta gli equilibri, alza ulteriormente l’asticella in casa Roma e aumenta l’entusiasmo della piazza già alle stelle.