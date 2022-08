Cristiano Ronaldo via dallo United: destinazione shock

Il futuro di Cristiano Ronaldo torna nuovamente a essere un punto interrogativo: addio allo United e destinazione inaspettata

Un anno fa Cristiano Ronaldo negli ultimi giorni di calciomercato estivo lasciava la Juventus per il grande ritorno al Manchester United. Dopo un anno la situazione sembra essere la stessa, con il portoghese scontento dei risultati del club e della gestione del calciomercato estivo.

Così, dopo l’ultimo gesto di abbandonare lo stadio al termine del primo tempo nell’ultima amichevole, che non è piaciuto al tecnico ten Hag, il portoghese sembrerebbe sempre più vicino a dire nuovamente addio ai ‘Red Devils’. Nel suo futuro però spunta una destinazione totalmente a sorpresa.

Cristiano Ronaldo in Brasile: spunta l’ipotesi Corinthians

Il momento che sta vivendo Cristiano Ronaldo non è dei migliori col Manchester United. Le due parti sembrerebbero essere arrivate a una rottura definitiva, come ha fatto capire anche il tecnico ten Hag dopo l’ultima amichevole, ritenendo il comportamento del portoghese inaccettabile. Così l’addio di CR7 in questa sessione estiva sembrerebbe sempre più probabile, proprio come fatto un anno fa con la Juventus.

Tra le possibili destinazioni ne spunta una a sorpresa. Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.com’, il presidente del Corinthians ha dichiarato: “Nel calcio tutto è possibile, noi lo stiamo osservando”. Dunque spunta l’ipotesi Brasile per Cristiano Ronaldo, anche se ovviamente il grande ostacolo sarebbe l’ingaggio che percepisce, che probabilmente non sarà alla portata del Corinthians.