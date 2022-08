Colpo per il centenario Juventus, ritorna il big in Italia

La Juventus vuole essere nuovamente competitiva in campo internazionale: suggestione da urlo per il centenario della società bianconera, ci prova

Non finiscono le pazze idee in casa bianconera: la Juventus vuole puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione.

Saranno giorni intensi in casa bianconera per arrivare a colpi da urlo in vista della prossima stagione. La Juventus ha in mente di realizzare nuovi acquisti davvero importanti in ottica futura: in questo modo sarebbe nata un’idea pazza per celebrare il centenario della famiglia Agnelli. Il profilo suggestivo è quello del talentuoso giocatore portoghese, Bruno Fernandes, che è sbocciato proprio in Italia con le maglie di Novara ed Udinese. Ora al Manchester United è diventato davvero grande attirando gli interessi delle big d’Europa: è stato protagonista anche con la Nazionale portoghese al fianco di Cristiano Ronaldo.

Calciomercato Juventus, Bruno Fernandes la pazza idea

Al momento non ci sarebbero contatti ufficiali, ma la Juventus continua ad essere protagonista in vista della prossima stagione. Il suo profilo è davvero interessante per rinforzare la zona centrale di campo con i suoi inserimenti continui in area offensiva: la sua posizione ideale è quella di lavorare tra le linee per mostrare tutto il suo repertorio anche in zona gol. Bruno Fernandes continua ad essere un nome interessante per la Juventus, ma tutto sarà più chiaro nei prossimi giorni.

