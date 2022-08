Minaccia inglese per Brozovic: all’Inter una doppia scelta

Il centrocampista croato è costantemente bersagliato dalle pretendenti ma l’Inter difficilmente si priverà di uno dei suoi pezzi pregiati

Marcelo Brozovic ha conquistato l’affetto dei tifosi nerazzurri con costanza e duro lavoro, fino a diventare uno dei simboli di questa Inter rinata. È il metronomo in mezzo al campo, colui che detta i tempi e smista palloni, elemento imprescindibile per gli assetti di Inzaghi.

Nel corso della passata stagione questa nota si è vista eccome, ha faticato tantissimo perché nessuno come lui in rosa garantiva ritmi simili e dunque non poteva essere sostituito. Quindi il rinnovo che ha suggellato un rapporto saldo. Con l’avvento di Asllani in questa sessione di mercato, il tecnico piacentino preferirebbe che i due si alternassero in qualità di registi per dare qualità a centrocampo senza rischiare affaticamenti. Un piano studiato a tutto tondo.

Ma come il buon Marotta, lo stesso vicepresidente Zanetti hanno tenuto a precisare in più di una circostanza nell’ultimo anno solare, nessuno nell’Inter è incedibile. Questione di sostenibilità economica: si mira ad un bene superiore, ammettendo il sacrificio del singolo. Non dovrebbe essere questo il caso di Brozovic, almeno per il momento, ma non si esclude che possa avvenire nel prossimo futuro. Il Liverpool resta guardingo.

Calciomercato, il Liverpool aspetta Brozovic al varco

Il club delle midlands inglesi ha già pronto il piano d’assalto per Brozovic qualora ci fossero le condizioni per presentarlo all’Inter. L’idea sarebbe quella di rilanciare una contropartita tecnica del calibro di Keita o Firmino, due nomi che hanno pesato tanto in passato ma che non offrono più certezze per il futuro.