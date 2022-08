La Juve sonda il vice Vlahovic: operazione da 25 milioni

Il centravanti serbo non può farsi carico dell’intero reparto da solo, ecco la suggestione di mercato che fa vela in Germania

L’acquisto di Dusan Vlahovic si è rivelato uno dei più azzeccati degli ultimi tempi per la Juventus, non soltanto per quel che ha dimostrato con la maglia della Fiorentina ma soprattutto per l’ampio margine di crescita che ha. Accostare un profilo simile a campioni del calibro di Di Maria e Chiesa non può che portare grossi benefici in termini realizzativi, garantire risultati con il minimo sforzo. O quasi.

Quasi perché nessun calciatore ha batterie infinite: ogni tanto serve rifiatare, basti pensare a quanto spremuta sia stata l’Inter nella seconda metà della passata stagione tra campionato e le restanti competizioni. In virtù di questa banale quanto essenziale analisi di risorse, la dirigenza bianconera ha la necessità – non impellente ma ugualmente rilevante – di garantire un ricambio in attacco ad Allegri. Un sostituto di Vlahovic, insomma, che abbia tutte le caratteristiche per non farlo rimpiangere nei momenti d’assenza. Ed ecco che spunta la suggestione Sasa Kalajdzic, poderoso venticinquenne austriaco di origini serbe.

Calciomercato, Kalajdzic grande sorpresa in Bundesliga

Frutto della scuola austriaca dell’Admira Wacker con cui ha iniziato a calcare per la prima volta i campi professionistici di un certo valore, nel 2019 è stato acquistato per poco meno di 2 milioni di euro dallo Stoccarda. Un infortunio lo ha limitato alla sua prima apparizione con la maglia degli Svevi nella 2.Bundesliga, ma l’exploit avuto nelle stagioni seguenti la promozione in Prima Divisione è stato memorabile. In 48 presenze ha messo a segno 22 reti ed offerto 8 assist, a conferma dell’enorme potenziale realizzativo e di assistman di cui dispone. L’unico problema, al momento, è dato dal prezzo: lo Stoccarda lo considera un gioiellino da almeno 25 milioni di euro ed il suo valore continua a crescere di mese in mese.